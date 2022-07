Covid, Oms: "+30% contagi in 2 settimane, seguiamo variante indiana"

Il dg Adhanom: "Nell'ultima settimana crescita in 4 regioni su 6, Omicron 4 e 5 guidano ondate in Europa e America"

"I casi di Covid-19 segnalati a livello globale sono aumentati di quasi il 30% nelle ultime 2 settimane, e 4 delle 6 regioni Oms hanno registrato un aumento dei contagi nell'ultima settimana. In Europa e in America" le sottovarianti Omicron "BA.4 e BA.5 stanno guidando le" nuove "ondate. In Paesi come l'India è stato rilevato anche un nuovo sottolignaggio, BA.2.75, che stiamo seguendo". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del periodico aggiornamento per la stampa.