L'Oms riduce i giorni di isolamento per i positivi a Covid. Per i contagiati senza sintomi, in particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità - così come già disposto in Italia - suggerisce ora 5 giorni di isolamento invece di 10. Per gli asintomatici, dopo 5 giorni l'isolamento può finire anche senza tampone di uscita.