Covid, Oms: "Variante Kraken in aumento in Usa e in Europa"

Omicron Xbb.1.5 identificata in 25 Paesi. Dg Tedros: "Ne stiamo valutando il rischio. Entriamo in quarto anno pandemia ma in una situazione migliore"

"Fuori dalla Cina una delle sottovarianti di Omicron, Xbb.1.5", ribattezzata Kraken, "originariamente rilevata nell'ottobre 2022, è in aumento negli Stati Uniti e in Europa ed è stata identificata ora in più di 25 Paesi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

L'Oms, ha assicurato Tedros, "sta seguendo da vicino e valutando il rischio di questa sottovariante", che 'scala' le classifiche nel periodo caratterizzato anche da Gryphon.

"Ora - ha ricordato - entriamo nel quarto anno della pandemia" Covid ma "il mondo è in una situazione migliore rispetto agli anni passati grazie alla gestione delle cure, ai vaccini e ai trattamenti. Per la maggior parte del 2022 il Covid è stato in declino".

Quanto alla diffusione del virus in Cina "è alta e i dati completi non sono disponibili, come ho detto la scorsa settimana è comprensibile che alcuni Paesi stiano adottando misure che ritengono possano proteggere i propri cittadini", ha concluso.