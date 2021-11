Covid, Patuanelli: "Ipotesi no restrizioni per vaccinati"

L'esenzione dalle restrizioni per i vaccinati ''è una delle ipotesi su cui si lavora''. Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, intervenendo a Porta a porta. ''Noi siamo favorevoli a tutte le misure che ci aiutano ad abbassare i contagi, ad affrontare questa pandemia non tornando con le terapie intensive chiuse. Credo che, come sempre in questo anno di pandemia, il governo debba seguire con principio di massima precauzione l'andamento epidemiologico e fare norme che siano proporzionate nell'interesse del garantire la salute e devono essere adeguate. Quindi principio di adeguatezza e proporzionalità delle norme'', spiega.

''E' quindi quello che abbiamo sempre cercato di fare, non sempre riuscendoci perché nessuno aveva il libretto delle istruzioni di questa pandemia, ed è quello che faremo in questa fase'', assicura Patuanelli. ''Su questo ci sarà il dibattito ma soprattutto l'ascolto della scienza, dei medici''.