Covid, per Oms resta un'emergenza sanitaria internazionale

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ritiene che il Covid-19 rimanga un'emergenza sanitaria di portata internazionale perché continua ad essere "una pericolosa malattia infettiva" che può causare notevoli danni alla salute delle persone e ai sistemi sanitari dei Paesi.

Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci ha fatto sapere che "stiamo pensando di procrastinare" l’obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia "fino 15 febbraio o a fine febbraio, per un po' la vogliamo procrastinare per maggiore sicurezza anche se i dati Covid nell’ultima settimana sono scesi molto".