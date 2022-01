Covid Pescara oggi, tre neonati in terapia intensiva

Tre neonati, positivi al Covid-19, ricoverati nella terapia intensiva neonatale a Pescara. I piccoli pazienti hanno meno di un mese di vita. "L'infezione da Sars-Cov-2 - dice la Asl - non riguarda unicamente la popolazione adulta e/o anziana, ma anche l'età pediatrica e neonatale. La variante Omicron ha determinato un aumento importante dei contagi e una categoria molto esposta alle infezioni è quella del tutto priva di immunizzazione, cioè i neonati". Per tal motivo, Susanna Di Valerio, direttore Uoc Terapia neonatale e neonatologia della Asl di Pescara, invita "tutti, ma soprattutto le donne in gravidanza e le neo mamme ad aderire alla campagna vaccinale".

"I piccini ricoverati hanno meno di 30 giorni di vita" spiega Di Valerio. "Le loro le condizioni di salute non sono gravi, ma due sono sottoposti a terapia ventilatoria con alti flussi. Fortunatamente, ad ora, non necessitano di intubazione e speriamo vivamente che non sia necessario. I bimbi sono assistiti dal personale medico ed infermieristico con dedizione e professionalità - conclude -. Il carico di lavoro, sicuramente eccezionale in questo momento storico, si aggiunge a quello routinario del Punto nascita e della Tin più grande della regione Abruzzo".