Sono 1.064 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo i dati resi noti nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Si registrano altri 41 decessi.

I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 148 dopo test antigenico) sono pari al 5,8% dei 18.427 tamponi eseguiti, di cui 9.717 antigenici. Dei 1.064 nuovi casi gli asintomatici sono 451, pari al 42,4%. I casi sono 211 di screening, 593 contatti di caso, 260 con indagine in corso, 74 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 52 in ambito scolastico e 938 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 213.477.

I ricoverati in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2605 ( - 48 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.983. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.176.681 (+ 18.427 rispetto a ieri), di cui 960.508 risultati negativi.