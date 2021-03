Covid Piemonte, 1.155 contagi e 6 morti: bollettino 1 marzo

Torino, 1 mar. - (Adnkronos)

Sono 1.155 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri vengono segnalati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.936 tamponi eseguiti di cui 7.432 antigenici, con un tasso di positività dell'8,3%. Dei 1155 nuovi positivi, gli asintomatici sono 413 (35,7%).

Sono 6 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 2 oggi, per cui il totale è ora di 9.375 deceduti risultati positivi al virus.

I ricoverati in terapia intensiva sono 175 (+ 7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2043 (+ 28 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.390. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.012.896 (+13.936 rispetto a ieri), di cui 1.161.879 risultati negativi.