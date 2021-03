Covid Piemonte, 1.214 contagi e 16 morti: bollettino 8 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.214 (su 12.298 tamponi eseguiti) i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Piemonte e 16 i morti riportati nel bollettino di oggi 8 marzo e comunicati dall'Unità di Crisi della Regione.

Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 409 (33,7%). I casi sono 223 di screening, 602 contatti di caso, 389 con indagine in corso, 12 in Rsa e strutture socio-assistenziali, 98 in ambito scolastico e 1.104 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 217 ( + 15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.371 (+ 55 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.281 I tamponi diagnostici finora processati sono 3.167.226 (+ 12.298 rispetto a ieri), di cui 1.206.618 risultati negativi. Dei 16 decessi registrati oggi solo 2 sono avvenuti oggi. Il totale dei morti sale ora a 9.511.