Covid Piemonte, 1.307 nuovi casi e 25 morti: bollettino 19 febbraio

(Adnkronos)

Sono 1.307 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti. La percentuale di positività sui 27.569 tamponi eseguiti è pari al 4,7%.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 241.410, di cui 21.393 Alessandria, 12.475 Asti, 8.275 Biella, 32.702 Cuneo, 18.813 Novara, 126.997 Torino, 8.873 Vercelli, 8.789 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.201 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.892 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 130, due in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.849, 17 in meno rispetto a ieri.

In tutto i decessi sono stati 9.245 così suddivisi per provincia: 1.401 Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.102 Cuneo, 765 Novara, 4.206 Torino, 416 Vercelli, 303 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 219.745 (+851 rispetto a ieri), 19.171 Alessandria, 11.327 Asti,7.538 Biella, 30.438 Cuneo, 17.219 Novara, 115.108 Torino, 8.102 Vercelli, 7.996 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.106 extraregione e 1.740 in fase di definizione.