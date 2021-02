Covid Piemonte, 1.453 nuovi contagi e 17 morti: bollettino 24 febbraio

(Adnkronos)

Sono 1.453 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi in Piemonte, pari al 6.8% dei 21.363 tamponi eseguiti. I morti sono 17. È quanto emerge dal bollettino odierno dell'Unità di Crisi della Regione.

Dei 1.453 nuovi casi, gli asintomatici sono 498 (34,3% ). I casi sono 237 di screening, 738 contatti di caso, 478 con indagine in corso, 36 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 133 in ambito scolastico e 1284 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 246.092, di cui 21.621 Alessandria, 12.658 Asti, 8.454 Biella, 33.304 Cuneo, 19.108 Novara, 129.673 Torino, 9.070 Vercelli, 9.072 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.205 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.927 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 152(+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.911 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.541. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.915.346(+21.363 rispetto a ieri), di cui 1.135.203 risultati negativi.

Dei 17 decessi segnalati, solo 2 si sono verificati oggi. Il totale è ora di 9.326 deceduti risultati positivi al virus, 1.413 Alessandria, 595 Asti, 377 Biella, 1.108 Cuneo, 771 Novara, 4.248 Torino, 422 Vercelli, 307 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 223.162(+ 924 rispetto a ieri), 19.408 Alessandria, 11.524 Asti,7.602Biella, 30.760 Cuneo, 17.506 Novara, 117.151 Torino, 8.215 Vercelli, 8.131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.111 extraregione e 1.754 in fase di definizione.