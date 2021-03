Covid Piemonte, 1537 nuovi contagi e 16 morti: bollettino 3 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.537 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Piemonte e 16 i morti secondo il bollettino di oggi, 3 marzo. I nuovi casi di covid 19 sono pari al 7,3 % dei 21.062 tamponi eseguiti. Il totale dei positivi sale quindi a 255.463, di cui 22.086 Alessandria, 12.928 Asti, 8.668 Biella, 34.540 Cuneo, 19.773 Novara, 135.202 Torino, 9.522 Vercelli, 9.509 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.232 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.003 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 181 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.140 (+ 1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.597 I tamponi diagnostici finora processati sono 3.057.198 (+21.062 rispetto a ieri), di cui 1.176.453 risultati negativi.

Dei 16 decessi comunicati dall’Unità di Crisi della Regione solo 1 è relativo alla giornata di oggi. Il totale è ora di 9.411 deceduti risultati positivi al virus, 1.417 Alessandria, 600 Asti, 380 Biella, 1.111 Cuneo, 782 Novara, 4.297 Torino, 425 Vercelli, 314 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 228.2134 (+923 rispetto a ieri), 19.760 Alessandria, 11.766 Asti, 7.766 Biella, 31.240 Cuneo, 17.853 Novara, 120.136 Torino, 8.345 Vercelli, 8.357 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.123 extraregione e 1.788 in fase di definizione.