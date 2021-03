Covid Piemonte, 2.167 nuovi casi e 26 morti: il bollettino

(Adnkronos)

In Piemonte ci sono oggi 4 marzo 2.167 nuovi casi di coronavirus. E, secondo il bollettino quotidiano, si registrano anche altri 26 decessi. I contagi delle ultime 24 ore (di cui 271 individuati dopo test antigenico) sono pari al 12% dei 17.984 tamponi eseguiti, di cui 10.607 antigenici. Gli asintomatici sono 633 (29,2 %). I ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.171 (+ 31 rispetto a ieri) e sono 26 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 oggi.

Con i 26 decessi comunicati oggi salgono a 9.437 da inizio epidemia i deceduti risultati positivi al virus in Piemonte, 1.420 Alessandria, 602 Asti, 382 Biella, 1.111 Cuneo, 785 Novara, 4.311 Torino, 427 Vercelli, 314 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 229.049 (+ 915 rispetto a ieri), 19.857 Alessandria, 11.826 Asti,7.801 Biella, 31.335 Cuneo, 17.928 Novara, 120.610 Torino, 8.368 Vercelli, 8.409 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.125 extraregione e 1.790 in fase di definizione.