Covid: Piemonte, 2.283 contagi e 24 morti: bollettino 5 marzo

Torino, 5 mar - (Adnkronos)

Sono 2.283 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 marzo, secondo il bollettino della regione. L'Unità di Crisi ha comunicato che i nuovi casi sono pari al 6% dei 37.508 tamponi eseguiti, di cui 22.809 antigenici. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 185 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.223 (+52 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.080. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.112.690 (+37.508 rispetto a ieri), di cui 1.190.744 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 229.964 (+915 rispetto a ieri), 19.938 Alessandria, 11.874 Asti, 7.834 Biella, 31.408 Cuneo, 17.973 Novara, 121.153 Torino, 8.391 Vercelli, 8.468 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.128 extraregione e 1.797 in fase di definizione.