Covid Piemonte, 2.357 contagi e 45 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos)

Sono 2.357 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrati altri 45 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 2.357 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 387 dopo test antigenico), pari al 8,9 % dei 26.369 tamponi eseguiti, di cui 14.783 antigenici. Dei 2.357 nuovi casi, gli asintomatici sono 807 (34,2%). I casi sono 349 screening, 1.295 contatti di caso, 713 con indagine in corso, 33 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 189 in ambito scolastico e 2.135 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 286.054.

I ricoverati in terapia intensiva sono 315, invariati rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.279 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 28.566 I tamponi diagnostici finora processati sono 3.418.805 (+26.369 rispetto a ieri), di cui 1.277.138 risultati negativi.

Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi. Il totale è ora di 9.811 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 244.083 (+1.546 rispetto a ieri).