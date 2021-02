Covid Piemonte, 483 nuovi contagi e 12 morti: bollettino

Torino, 8 feb. - (Adnkronos)

Sono 483 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 12 morti. I nuovi casi positivi sono pari al 4,8% dei 10.008 tamponi eseguiti, di cui 5529 antigenici.

Dei 483 nuovi casi, gli asintomatici sono 209 (43,3%). I casi sono 95 di screening, 281 contatti di caso, 107 con indagine in corso, 32 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 59 in ambito scolastico e 392 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 232.790, di cui 20.739 Alessandria, 12.098 Asti, 8.010 Biella, 31.839 Cuneo, 18.233 Novara, 121.862 Torino, 8627 Vercelli, 8379 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1166 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1837 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 148 ( +8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2036 (+19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.090. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.621.424 (+ 10.008 rispetto a ieri), di cui 1.057.584 risultati negativi.

Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora di 9014 deceduti risultati positivi al virus, 1362 Alessandria, 586 Asti, 373 Biella, 1067 Cuneo, 750 Novara, 4095 Torino, 407 Vercelli, 292 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 211.502 (+ 502 rispetto a ieri), 18.456 Alessandria, 10.902 Asti,7241Biella, 29.434 Cuneo, 16.603 Novara, 110.566 Torino, 7863 Vercelli, 7673 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1075 extraregione e 1689 in fase di definizione.