Covid Piemonte, 501 nuovi contagi e 16 morti: bollettino

Torino, 18 feb. - (Adnkronos)

Sono 501 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 16 morti. I nuovi casi positivi sono pari al 3,5% dei 14.438 tamponi eseguiti, di cui 8.647 antigenici. Dei 501 nuovi casi, gli asintomatici sono 195 (38,9 %). I casi sono 79 di screening, 279 contatti di caso, 143 con indagine in corso, 13 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 54 in ambito scolastico e 434 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 240.103, di cui 21.290 Alessandria, 12.432 Asti, 8.202 Biella, 32.578 Cuneo, 18.714 Novara, 126.246 Torino, 8.847 Vercelli, 8.720 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.196 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.878 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 128 ( - 10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.866(- 9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.995. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.800.753(+ 14.438 rispetto a ieri), di cui 1.103.336 risultati negativi.

Sono 16 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 di oggi. Il totale è ora di 9.220 deceduti risultati positivi al virus, 1.397 Alessandria, 591 Asti, 376 Biella, 1.097 Cuneo, 763 Novara, 4.195 Torino, 414 Vercelli, 302 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 85 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 218.894(+ 646 rispetto a ieri), 19.106 Alessandria, 11.284 Asti,7.505 Biella, 30.344 Cuneo, 17.145 Novara, 114.617 Torino, 8.083 Vercelli, 7.970 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.104 extraregione e 1.736 in fase di definizione.