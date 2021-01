Covid Piemonte, 606 contagi e 43 morti

(Adnkronos)

Sono 606 i nuovi contagi da Covid-19 e 43 i morti registrati oggi in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione.

Dei 606 nuovi casi gli asintomatici sono 286 (47,2%). I casi sono 162 di screening, 288 contatti di caso, 156 con indagine, 50 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 44 scolastico, 512 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 218.545, di cui 19.510 Alessandria, 11.341 Asti, 7.554 Biella, 30.290 Cuneo, 17.050 Novara, 113.922 Torino, 8.240 Vercelli, 7.742 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1.126 a residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.770 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 165 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2466 (- 34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11257 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.294157 (+18.868 rispetto a ieri), di cui 986565 risultati negativi.

Dei 43 decessi comunicati all'Unitò di crisi solo 3 si sono verificati oggi. Il totale è ora di 8.496 deceduti risultati positivi al virus, 1.288 Alessandria, 556 Asti, 358 Biella, 976 Cuneo, 704 Novara, 3.869 Torino, 393 Vercelli, 271 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 196.161 (+ 1096 rispetto a ieri), 17.034 Alessandria, 9.889 Asti, 6.772 Biella, 27.339 Cuneo, 15.294 Novara, 103.038 Torino, 7.354 Vercelli, 6.822 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.018 extraregione e 1601 in fase di definizione.