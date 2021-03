Covid Piemonte, Cirio: "Le cose stanno peggiorando"

(Adnkronos)

Emergenza coronavirus in peggioramento in Piemonte. "I numero del pre report arriveranno questa sera, i valori sia sulle terapie intensive, sia sulle ordinarie sono ancora sotto soglia pur registrando un incremento quindi nonostante non si siano ancora accese le spie di allarme siamo in una situazione che ci dice che quotidianamente le cose stanno peggiorando e quindi, così come abbiamo già iniziato a fare con le zone rosse, dobbiamo essere pronti a intervenire chirurgicamente laddove è necessario". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla situazione Covid nella regione.

Quanto alla scuola, Cirio ha sottolineato che "per la prima volta ieri il Cts ha detto la misura al di sopra di quale valore le scuole diventano pericolose. Il Dpcm - ha spiegato- dice con chiarezza che se ci sono situazioni in cui si superano i 250 casi su 100 mila abitanti, oppure c’è una presenza conclamata di variante o una situazione allarmante improvvisa, bisogna applicare la zona rossa con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per questo motivo ho commissionato uno studio per verificare, comune per comune, l’esistenza di uno di questi presupposti. Se ci saranno automaticamente verranno attuate le ordinanze di chiusura come prevede il decreto".

"La chiusura delle scuole- ha continuato - è un automatismo previsto dal governo nel caso si verifichino alcune condizioni (situazioni in cui si superano i 250 casi su 100 mila abitanti, oppure una presenza conclamata di variante o una situazione allarmante improvvisa, ndr) ma certificato dai medici che per la prima volta hanno detto con quali valori si deve chiudere una scuola perché può essere pericoloso. Questo è un passo avanti perché da’ certezze a noi governatori, al governo stesso, ma innanzitutto al mondo della scuola".