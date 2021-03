Covid Piemonte, indice Rt sopra 1 ma ancora zona arancione

(Adnkronos)

Prosegue la crescita dei contagi da Covid 19 e dell'indice Rt in Piemonte, ma i valori del pre report dovrebbero confermare la regione in zona arancione anche per la prossima settimana. La certezza, però, la si avrà soltanto domani pomeriggio con la conferma ufficiale da parte del Cts e del ministero della Salute.

Per ora, a quando si apprende, l’Rt è cresciuto e si attesta a 1.15 nel caso dell’Rt puntale (era uno 1.02 nel report precedente) e a 1.18 nel caso dell’Rt medio (era uno 1.03). Cresce anche la pressione ospedaliera, con un incremento sia nell’occupazione delle terapie intensive, passata dal 23% al 29% (di un punto sotto la soglia di allerta che è del 30%, ndr) sia in quella dei posti ordinari, passata dal 33% al 37% (tre punti sotto la soglia di allerta del 40%, ndr).