Covid Piemonte oggi, 102 nuovi contagi: bollettino 23 agosto

Sono 102 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.742 tamponi, di cui 8.086 antigenici, con una percentuale di positività allo 0,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, stabili rispetto a ieri, mentre I ricoverati in reparti ordinari Covid sono 143, 3 in più nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427. Da inizio pandemia sono morte 11.711 persone nella Regione.