Covid Piemonte, oggi 126 contagi: bollettino 11 giugno

Sono 126 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 11 giugno. Si registrano altri 4 morti, che portano a 11.670 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di coronavirus.

I nuovi casi sono pari allo 0,6% di 22.618 tamponi eseguiti, di cui 16.472 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.025, di cui 29.498 Alessandria, 17.450 Asti, 11.506 Biella, 52.817 Cuneo, 28.177 Novara, 195.919 Torino, 13.696 Vercelli, 12.962 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.500 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 351 (-16). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.478. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.129.845 (+ 22.618). I pazienti guariti sono complessivamente 351.479 (+266).