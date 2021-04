Covid Piemonte, oggi 1.464 contagi e 46 morti: bollettino 22 aprile

Sono 1.464 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 22 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 46 morti.

I nuovi positivi (di cui 106 dopo test antigenico), sono pari al 5,9% di 24.993 tamponi eseguiti, di cui 11.949 antigenici. Dei 1.464 nuovi casi, gli asintomatici sono 557 (38,0%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 280 (+ 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.568 ( - 98 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.284 I tamponi diagnostici finora processati sono 4.213.747 (+ 24.993 rispetto a ieri), di cui 1.458.598 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 311.764 (+ 2.114 rispetto a ieri), 24.989 Alessandria, 15.085 Asti, 9.513 Biella, 44.330 Cuneo, 24.220 Novara, 167.059 Torino, 11.640 Vercelli, 11.356 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.329 extraregione e 2.243 in fase di definizione.