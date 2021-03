Covid Piemonte, oggi 1.521 contagi e 40 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.521 i casi di coronavirus registrati oggi 22 marzo in Piemonte. Secondo il bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi della Regione ci sono anche altri 40 decessi. De nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore 145 sono stati individuati dopo test antigenico, pari al 10,0% dei 15.285 tamponi eseguiti, di cui 7.223 antigenici. Gli asintomatici sono 591 (38,8%). I casi sono 275 di screening, 857 contatti di caso, 389 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 124 in ambito scolastico e 1.381 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 294.464, di cui 24.254 Alessandria, 14.258 Asti, 9.370 Biella, 40.806 Cuneo, 22.785 Novara, 157.375 Torino, 11.098 Vercelli, 10.942 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.323 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.253 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 349 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.536 (+81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.514.812 (+15.285 rispetto a ieri), di cui 1.299.636 risultati negativi.

Dei 40 decessi 4 si sono verificati oggi. Il totale è ora di 9.948 deceduti risultati positivi al virus,1.454 Alessandria, 620 Asti, 392 Biella, 1.188 Cuneo, 820 Novara, 4.608 Torino, 446 Vercelli, 333 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 249.633 (+ 1.129 rispetto a ieri), 21.256 Alessandria, 12.555 Asti, 8.296 Biella, 33.907 Cuneo, 19.430 Novara, 132.284 Torino, 9.208 Vercelli, 9.630 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.182 extraregione e 1.885 in fase di definizione.