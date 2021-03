Covid Piemonte, oggi 1.543 contagi e 10 morti: bollettino 28 marzo

Sono 1.543 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 28 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. La percentuale di positività è pari al 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Il totale dei casi positivi sale a 307.645, di cui 25.058 Alessandria, 14.845 Asti, 9.591 Biella, 43.280 Cuneo, 23.892 Novara, 164.329 Torino, 11.660 Vercelli, 11.298 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.358 residenti fuori Regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.334 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 369, 9 in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 3.776, anche in questo caso ci sono stati 9 ingressi in più nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.430. Da inizio pandemia nella Regione i morti sono stati 10.190.