Covid Piemonte, oggi 1.861 contagi e 61 morti: bollettino 30 marzo

Sono 1.861 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 30 marzo. Registrati inoltre altri 61 morti. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 362 dopo test antigenico), sono pari al 7,9% dei 23.439 tamponi eseguiti, di cui 13.431 antigenici. Dei 1.861 nuovi casi, gli asintomatici sono 669 (35.9%). I casi sono 339 di screening, 1.007 contatti di caso, 515 con indagine in corso, 34 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 114 in ambito scolastico e 1.713 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 311.010, di cui 25.355 Alessandria, 14.988 Asti, 9.666 Biella, 43.790 Cuneo, 24.163 Novara, 166.184 Torino, 11.789 Vercelli, 11.376 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.365 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.334 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.855 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.193. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.710.147 (+23.439rispetto a ieri), di cui 1.347.529 risultati negativi.

Sono 61 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.269 deceduti risultati positivi al virus, di cui 1.469 Alessandria, 639 Asti, 394 Biella, 1.240 Cuneo, 843 Novara, 4.790 Torino, 465 Vercelli, 340 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 265.324 (+2.168 rispetto a ieri), 22.146 Alessandria, 13.104 Asti, 8.601 Biella, 36.200 Cuneo, 20.627 Novara, 141.283 Torino, 9.945 Vercelli, 10.178 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.225 extraregione e 2.015 in fase di definizione.