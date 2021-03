Sono 2.117 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 26 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 38 morti. La percentuale di positività sui 35.115 fatti da ieri è pari al 6,6%. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.759, 82 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.018. Da inizio pandemia ci sono stati 11.131 morti nella Regione. I guariti o dimessi sono 2.236 rispetto a ieri.