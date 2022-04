Sono 2720 , di cui 2308 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 20.391, di cui 17.966 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 15.1%. I ricoveri ordinari sono 806 (+ 33 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 22, in calo di 1 unità rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi di Covid sono 3.