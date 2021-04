Sono 568 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 26 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 morti. La percentuale di positività è pari al 4,8% di 11.954 tamponi eseguiti, di cui 6.192 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 247, 13 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2404, uno in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia ci sono state 11.158 vittime nella Regione.