Covid Piemonte, oggi 765 contagi: i dati del 20 febbraio

(Adnkronos)

Sono 765 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 20 febbraio. Si registrano altri 12 decessi, un dato che porta a 9.257 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza. I casi totali nella regione salgono invece a 238.147. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 20.595 tamponi. Gli attualmente positivi sono 12.608, inclusi 130 pazienti in terapia intensiva e 1.857 ricoverati in area non critica.