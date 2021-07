Covid Piemonte, oggi 77 contagi e nessun morto: bollettino 18 luglio

Sono 77 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di persone risultate positive sono pari allo 0,7% di 10.593 tamponi eseguiti, di cui 6.973 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 46 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 959. Sono 11.699 le vittime da inizio emergenza. I pazienti guariti sono complessivamente 355.080 (+18 rispetto a ieri).