Covid Portogallo, è emergenza: metà totale di 12.482 morti a gennaio

(Adnkronos)

Gennaio nero in Portogallo, dove quasi la metà del totale dei decessi causati dal coronavirus si è registrata nel primo mese del 2021. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Lisbona, che aggiornano a 12.482 il numero complessivo dei morti per complicanze riconducibili al Covid-19, 5.576 solo a gennaio, ovvero il 44,7 per cento del totale.

Il Paese, parzialmente risparmiato nel primo periodo della pandemia, sta assistendo a un peggioramento dei contagi e dei morti, con il sistema sanitario allo stremo. Sotto accusa l'allentamento delle restrizioni nel periodo di Natale e di Capodanno, mentre le autorità lamentano gli scarsi aiuti provenienti dai partner europei.