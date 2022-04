Covid, Pregliasco: "Concerto 1 maggio? Ogni assembramento è a rischio, cautela"

Il concertone del primo maggio domani a Roma come "ogni assembramento rappresenta un rischio, e andando ormai verso aperture, ogni occasione richiederà attenzione e responsabilità da parte di chi partecipa". Invita a non abbassare la guardia sul rischio di contagio Covid-19 domani all'evento di piazza San Giovanni per la festa dei lavoratori, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, sentito dall'Adnkronos Salute.