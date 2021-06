Covid, Pregliasco: "Ignobile che medici non vogliano vaccinarsi"

"E' ignobile che ci siano dei medici che non vogliono vaccinarsi" contro il Covid. "E' ridicolo come esempio e anche da un punto di vista della necessità di protezione che si corrano dei rischi". E' netta la posizione di Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi. "E' importante che si sia anche d'esempio, perché la vaccinazione è un elemento determinante per ripartire, e anche per l'assistenza di tutti i pazienti", dichiara all'Adnkronos Salute, commentando positivamente la comunicazione da parte della Federazione degli Ordini dei medici che ha evidenziato come per i camici bianchi che non assolvono all'obbligo vaccinale scatti la sospensione 'ex lege'.

"Assolutamente sì, è giusto. Lo aspetto anche per quei pochi sanitari che sono nella mia struttura e che davvero non comprendo perché non si vogliano vaccinare. Sono pochissimi, ma ci sono. Attendiamo le disposizioni dell'Ats".