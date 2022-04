Il virologo: "In luoghi come gli ospedali in questo periodo non andrebbe usata"

La cravatta? "Non la porto e c'è un motivo: raccoglie germi ed è vettore di possibili infezioni. In luoghi come gli ospedali in questo periodo non andrebbe usata. E poi la cravatta appartiene a uno stile vecchio, ormai superato". Questa la considerazione di Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, ospite oggi della trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'.