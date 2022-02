Covid, Pregliasco: "Nuove minacce sui social, denuncerò tutto"

Sull'ipotesi di Green pass anche in estate: "Serve per aumentare le terze dosi"

"Oggi ho raccolto nuove minacce sui social, andrò a denunciare tutto alla polizia". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai, mostrando le stampe delle minacce ricevute.

Interpellato sull'ipotesi di mantenere l'obbligo di Green pass per tutta l'estate, Pregliasco dice poi all'Adnkronos Salute: "Posso immaginare che si voglia insistere per arrivare a una copertura della terza dose più ampia possibile. E secondo me serve" ancora mantenere il sistema del Green pass "perché siamo in una fase di calo ma non siamo ancora usciti dall'emergenza".

"E' chiaro che questa norma - riconosce il medico - sta creando disagio sociale e pesanti contestazioni dalla minoranza rumorosa e questo è sicuramente un elemento che dovrà valutare la politica. Ma dal punto di vista sanitario - conferma Pregliasco - ha un senso prorogarlo per avere questo elemento di garanzia delle terze dosi. Certamente è un'opportunità da valutare rispetto all'accettazione - riconosce il virologo - ma l'obiettivo è rafforzare e confermare la protezione con una terza dose in previsione della necessità di dover fare delle dosi di richiamo molto probabilmente dedicate solo a una categoria target di fragili e più esposti".

"E' chiaro che uno zoccolo duro di non vaccinati rimarrà e non c'è storia su questo. Però - conclude - maggiore protezione avremo tanto più trarremo il meglio da quella che sarà la problematica autunnale".