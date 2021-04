Covid, Pregliasco: "Quando finirà? Tra due anni"

"Quando sarà tutto finito? Tra qualche anno, direi due anni da adesso". A fare il pronostico sulla conclusione della pandemia di Covid-19 è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Dovremo adattare i vaccini alle varianti - spiega Pregliasco - ci sarà una convivenza endemica, con un piccolo numero di casi".

Riguardo alle riaperture, Pregliasco auspica che "saranno irreversibili, ma ci sarà un prezzo da pagare di cui tenere conto. Il rischio zero non si può avere, qui si è dovuta fare una sintesi ma mi rendo conto che dopo un anno di chiusure non ce la si fa più".

Il virologo spiega che "potrebbe esserci un rigurgito in salita nel numero dei casi. In Sardegna abbiamo visto com’è andata, si sono bruciati una zona bianca in tre settimane". "Riaprire è una scelta che farà pagare un prezzo - ribadisce - non stabilito però, e spero non alto. Dipende come attueremo i protocolli. C’è rischio che alcune regioni tornino rosse dopo qualche tempo".