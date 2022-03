Covid, Pregliasco: "Resterà e in inverno supererà influenza"

Il covid in Italia? "Questo virus rimarrà in mezzo ai piedi e supererà il virus influenzale nel prossimo inverno, presumibilmente però con una dimensione non pesantissima". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1.

"La situazione va migliorando ma purtroppo abbiamo ancora un milione di persone considerabili positive - ricorda Pregliasco - e questo significa che c'è una circolazione del virus. Il prossimo futuro credo che dovrà prevedere una convivenza col virus in una situazione che andrà via via a migliorare nel periodo estivo, e questo - ricorda - lo abbiamo già visto anche nelle precedenti due estati, però questo non se ne andrà".