Covid, Pregliasco: "Variante peggiore di Delta? E' possibile"

"Una variante peggiore della Delta è possibile. Questo virus ci ha fatto vedere che ha una capacità più veloce di altri di trovare varianti per cui ben venga questo input a stare attenti all'insorgenza di altre varianti". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all'Università Statale di Milano, commentando l'allarme lanciato da Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

"Varianti peggiori significa varianti in grado di eludere i vaccini. Abbiamo già la Epsilon - ricorda il virologo - che però non sembra essere una variante molto contagiosa però è già peggio di Delta".

GREEN PASS - "Bene il Green pass" per i trasporti a lunga percorrenza extra regionali, "è un elemento che a questo punto è proprio necessario" dice Pregliasco, su quanto annunciato durante il question time alla Camera dalla ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella Gelmini.

Dovrebbero però restare fuori i trasporti pubblici locali che sono normalmente più affollati. Ha senso? "Sicuramente su bus e metro non è facile realizzarlo dal punto di vista dell'operatività - afferma il virologo - quindi diventa poi incongruo stabilire un divieto quando non riesci operativamente ad attuare un controllo. Diventa anche una cosa che ne sminuisce il valore".

SCUOLA - Poi la scuola. "Giusto l'obbligo di Green pass per il personale scolastico, perché" questi operatori "hanno due elementi che li fanno somigliare ai medici: un rischio personale supplementare rispetto alla popolazione generale (soprattutto i docenti delle scuole primarie che hanno a che fare con i più piccoli che ancora non possono essere vaccinati), e poi la garanzia della continuità di servizio. Questo - sottolinea - è il punto che secondo me rende necessaria questa scelta di Green pass obbligatorio nei contesti pubblici".

"Credo - aggiunge - che sia un elemento importante per aumentare la quota di vaccinati, che è la cosa che ci interessa in questo momento".

QUARANTENA - Secondo Pregliasco è "corretta la quarantena più breve per i vaccinati" contro Covid-19 che entrano in contatto con un positivo all'infezione da Sars-CoV-2. Il virologo commenta così la novità anticipata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che riduce il periodo di isolamento da 10 a 7 giorni per gli immunizzati, rispetto ai non vaccinati. "Di soli 7 giorni però ci vuole - concorda l'esperto - perché purtroppo in questo momento non abbiamo ancora la completa contezza dell'efficacia del vaccino sulla variante Delta, e quindi a mio avviso è necessaria la quarantena".