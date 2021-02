Covid, prorogato stop a ingressi dal Brasile. Test per arrivi da Austria

(Adnkronos)

Prorogate le limitazioni all'ingresso dei viaggiatori dal Brasile. Test e isolamento anche per gli arrivi dall'Austria. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook annuncia di aver "appena firmato un’ordinanza". "La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza", si legge nel post.

L'ordinanza "proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo e all’isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale". L’ordinanza, spiega ancora il ministro, "introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana".