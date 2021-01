Roma, 16 gen. (Adnkronos)

La campagna di protesta #IoApro contro i divieti serali imposti dai decreti governativi per limitare la diffusione del coronavirus avrebbe fatto flop. Almeno stando ai dati raccolti da Revolut, l'app finanziaria che ha analizzato la spesa effettuata con carte nei ristoranti nel corso della serata di ieri, venerdì 15 gennaio , in occasione della mobilitazione.

Il 'traffico' medio delle transazioni infatti registra un +18% rispetto al venerdì precedente, 8 gennaio, ma anche un -6% rispetto a venerdì 11 dicembre; -1% rispetto a venerdì 18 dicembre; -14% rispetto a venerdì 13 novembre e un -12% rispetto a venerdì 20 novembre.

Una fotografia, dunque quella scattata da Revolut, che non registra alcuna 'fiammata' anche se resta la cifra simbolica della protesta: però, aggiungono, "la maggior parte dei ristoratori, insieme ai cittadini, hanno preferito rispettare le restrizioni e seguire le regole, anche per non incorrere in sanzioni".