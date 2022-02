Covid, protesta Roma al Circo Massimo: bandiere e slogan senza mascherine

Dopo il forfait registrato ieri dagli stessi manifestanti al sit-in di piazza Venezia, in centinaia si sono riuniti oggi pomeriggio al Circo Massimo con tricolori e bandiere, senza mascherine. Over 50 che non avranno più possibilità di lavorare, ma anche giovani precari che si ritrovano ad accettare il rischio di non lavorare mai. Come Pamela, venuta qui da sola: "Non ho mai partecipato ad alcuna manifestazione, sciopero o protesta, ma stavolta ho pensato fosse giusto - racconta all’Adnkronos - Sono una insegnante di scuola media e superiore, ma anche mamma di due bambini. Mi sono sempre vaccinata, anche per andare in Africa, ma questo non mi ha mai convinto, non sono sicura, vorrei poter scegliere. Eppure mi sono già ritrovata a rifiutare 27 chiamate, perché obbligata a vaccinarmi, e se non muoio di Covid rischio di morire di fame, senza stipendio".

"Da 20 anni sono un Elicotterista dei vigili del fuoco del reparto di volo di Ciampino - interviene Franco - Credo fermamente che questo siero sperimentale, che non è un vaccino, abbia potenziali rischi per un pilota e ne faccio un discorso di sicurezza. Risulto assente ingiustificato ma non mi vaccinerò, nessun ripensamento".