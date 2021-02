Covid Puglia, 1.053 nuovi contagi e 16 morti: bollettino

Bari, 28 feb. (Adnkronos)

Sono 1.053 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Registrati inoltre altri 16 morti. Calano rispetto a ieri i nuovi casi di positività al Covid-19, ma decresce anche in maniera più consistente il numero dei test effettuati. Diminuiscono anche i decessi che però, in totale, si avvicinano a quota 4000. Crescono a ritmo più lento che nelle giornate passate i guariti. Questo il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Su 7692 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 1.053 casi positivi: 573 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia Bat, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Un caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato. Ieri i nuovi contagiati erano 1.123 su 9.000 tamponi. Sono stati registrati 16 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i morti erano 20.

Dall'inizio della pandemia in Puglia sono morte 3.923 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.557.266 test. Sono 110.046 i pazienti guariti, ieri erano 109.633 (+413). I casi attualmente positivi risalgono: oggi sono 33.081 mentre ieri erano 32.457 (+624). I pazienti ricoverati sono 1.398, ieri erano 1.400 (-2).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 147.050, così suddivisi: 56.355 nella provincia di Bari; 15.646 nella provincia di Bat; 10.830 nella provincia di Brindisi; 29.497 nella provincia di Foggia; 12.440 nella provincia di Lecce; 21.526 nella provincia di Taranto;582 attribuiti a residenti fuori regione; 174 provincia di residenza non nota.