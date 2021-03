Covid Puglia, 1.126 casi e 30 morti: bollettino 16 marzo

(Adnkronos)

Oggi 16 marzo in Puglia si registrano 1.126 contagi da coronavirus e 30 morti. Si tratta di un aumento dei casi positivi a fronte però di una consistente crescita del numero dei test rispetto a ieri. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 10.963 tamponi sono stati rilevati i 1.126 nuovi contagi: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia Bat, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 715 su 4.707 test.

Dei 30 decessi, 23 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri erano 34. In tutto in Puglia sono 4.333 i morti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test. I pazienti guariti sono 123.852 mentre ieri erano 122.847 (+1.004). Sono 39.214 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 39.123 (+91). I pazienti ricoverati sono 1.750 mentre ieri erano 1.701 (+49).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 167.399 così suddivisi: 65.397 nella provincia di Bari; 17.051 nella provincia di Bat; 12.098 nella provincia di Brindisi; 32.089 nella provincia di Foggia; 14.832 nella provincia di Lecce; 25.048 nella provincia di Taranto; 632 attribuiti a residenti fuori regione; 252 provincia di residenza non nota.