Covid Puglia, 1.261 nuovi casi e 29 morti: bollettino 3 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.261 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 29 morti. I test fatti sono stati 11.427. In tutto, dall'inizio della pandemia, i decessi in Puglia sono stati 4.021. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.582.701 test. I pazienti guariti sono stati 112.274. Da inizio emergenza nella Regione ci sono stati 149.963 positivi, mentre i morti sono stati 4.021. I pazienti ricoverati sono stati 1.448.