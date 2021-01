Covid Puglia, 1.275 nuovi contagi e 26 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.275 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 26 morti.

Cresce ancora oggi ancora nella Regione rispetto a ieri, il numero di nuovi casi come sale leggermente anche il numero dei test: 11.524 i tamponi in 24 ore. I dati sono stati forniti dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I positivi sono 478 in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia Bat, 294 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Un caso di provincia con residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Così ripartiti i 26 decessi: 12 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia i morti sono 2943. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.220.229 test.Per fortuna è buono il dato sui guariti: sono arrivati a 55.388 contro i 53.822 di ieri (1.566 in più). I casi attualmente positivi sono 54.784, in diminuzione rispetto a ieri quando erano 55.101. Il dato è in calo da giorni. E’ praticamente stabile il numero dei ricoverati: sono 1497, uno in meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 113.115, così suddivisi: 43.371 nella provincia di Bari; 12.760 nella provincia di Bat; 8.179 nella provincia di Brindisi; 24.144 nella provincia di Foggia; 9.191 nella provincia di Lecce; 14.800 nella provincia di Taranto; 567 attribuiti a residenti fuori regione; 103 provincia di residenza non nota.