Covid Puglia, 1.418 contagi e 19 morti: bollettino 5 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.418 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo il bollettino epidemiologico di oggi, 5 marzo. Sono stati registrati altri 19 morti nelle ultime 24 ore. Sono stati 10.530 i test registrati nelle ultime 24 ore.

In gran parte, 610, riguardano la provincia di Bari; poi 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia Barletta Andria Trani, 169 in provincia di Foggia, 198 in provincia di Lecce, 273 in provincia di Taranto oltre a 3 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota.



I nuovi decessi si sono verificati: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

I ricoverati sono 1.443 (-6). Sono 34.250 i casi attualmente positivi (+444), di cui 32.807 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.603.289 test e sono stati registrati 152.819 casi. In tutto sono 114.497 i pazienti guariti e 4.072 i deceduti.