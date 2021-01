(Adnkronos)

Sono 1.524 i contagi da coronavirus oggi in Puglia resi noti dalla regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 morti. Tra i nuovi casi positivi, 445 sono in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.152.452 test. 47.788 sono i pazienti guariti. 55.535 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 106.102, così suddivisi: 40.607 nella Provincia di Bari; 12.141 nella Provincia di Bat; 7.811 nella Provincia di Brindisi; 22.842 nella Provincia di Foggia; 8.536 nella Provincia di Lecce; 13.500 nella Provincia di Taranto; 565 attribuiti a residenti fuori regione; 100 provincia di residenza non nota.