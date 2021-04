Covid Puglia, oggi 1.628 contagi e 15 morti: bollettino 4 aprile

Sono 1.628 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 15 morti, secondo l'ultima tabella aggiornata.

Nel dettaglio, sono in calo oggi in Puglia sia i nuovi casi positivi al Covid-19 che il numero dei test effettuati. In calo anche i decessi. Ancora, invece, in notevole crescita la quota degli attuali positivi. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 10.218 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia Bat, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Ieri i casi erano 2.142 su 13.636 test. Sono stati rilevati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i morti erano 23. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.911 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test. Sono 145.113 i pazienti guariti mentre ieri erano 144.505 (+608). Aumentano pertanto a 51.171 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 50.166 (+1.005).

I pazienti ricoverati sono 2.148 mentre ieri erano 2.153 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 201.195 così suddivisi: 78.636 nella provincia di Bari; 19.674 nella provincia di Bat; 14.621 nella provincia di Brindisi; 36.955 nella provincia di Foggia; 19.129 nella provincia di Lecce; 31.186 nella provincia di Taranto; 697 attribuiti a residenti fuori regione; 297 provincia di residenza non nota.