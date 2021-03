Covid Puglia, 1.634 contagi e 17 morti: bollettino 11 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.634 i contagi da coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi 11 marzo. Registrati inoltre altri 17 morti. Continua a crescere in modo notevole il numero di nuovi casi positivi, nonostante il calo dei test: a fronte di 10.938 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.634 contagi. Ieri i nuovi casi erano 1.571 su 12.262 test, si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. Sono stati registrati 17 decessi (ieri erano 27) e in tutto, in Puglia, sono morte 4.205 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.660.804 test. E comincia a risalire in modo più intenso il numero dei pazienti guariti: sono 119.351, mentre ieri erano 118.125 (+1.226). Crescono a 36.986 i casi attualmente positivi; ieri erano 36.595 (+391). Non si registra un'impennata brusca dei pazienti ricoverati: sono 1.571, ieri erano 1.562 (+9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 160.542.